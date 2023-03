Almawave, utile 2022 sale a 4,8 milioni. Business quasi raddoppiato da IPO

Almawave

Almawave, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo dell'Intelligenza Artificiale (AI), dell'analisi del linguaggio naturale e dei servizi Big Data, ha chiuso il 2022 con ricavi pari a 49,6 milioni di euro (+45,2% vs 2021), EBITDA a 12,2 milioni di euro (+36,2%, con EBITDA margin al 25,4% vs 27,2% nel 2021) e EBIT a 4,8 milioni di euro (+38,6%)."I ricavi 2022 del gruppo Almawave hanno raggiunto la soglia dei 50 milioni di euro, un obiettivo sfidante - ha commentato l'AD Valeria Sandei - In tre anni la nostra scala di business con i ricavi che sono passati da 27 milioni di euro a 48 milioni di euro. La performance di Almawave non solo ha superato la crescita del mercato di riferimento, che già di per sé segna tassi di sviluppo decisamente interessanti, ma ha anche battuto le stime elaborate dagli analisti di mercato"."Alla realizzazione dei risultati del gruppo, oltre alla crescita organica, ha contribuito in modo significativo la strategia di M&A - ha sottolineato Sandei - Le società The Data Appeal Company e Sistemi Territoriali hanno creato sinergie evidenti già nei primi mesi dell'esercizio comune, in settori ad alto potenziale quali quelli della location intelligence e della transizione ecologica".La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2022 (tenuto conto dei circa 6 milioni di euro di cash-out per il perfezionamento nel corso dell'esercizio 2022 delle acquisizioni di The Data Appeal Company e Sistemi Territoriali) è positiva per 10,5 milioni di euro (al 30 settembre 2022 era positiva per circa 8,1 milioni di euro). Questo dato si confronta con i 14,0 milioni di euro al 31 dicembre 2021. Il Backlog, alla data odierna, ammonta a 79 milioni di euro, a cui si aggiungono circa 9 milioni di euro di contratti in fase di aggiudicazione definitiva. Il Backlog al 30 settembre 2022 risultava pari a 83 milioni di euro, mentre al 31 dicembre 2021 ammontava a circa 101 milioni di euro (rispetto ai 72 milioni di euro registrati al 31 dicembre 2020).Il gruppo Almawave prevede per il 2023 un andamento positivo del business e un conseguente incremento dei ricavi, dell'EBITDA e dell'EBIT. Il risultato netto si prevede sia positivo.