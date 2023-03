Banca Ifis, accordo esclusivo di leasing con Merlo

Banca Ifis

(Teleborsa) - Per i clienti Merlo da oggi c'è un'opportunità in più per tutelare i propri investimenti. Merlo Spa ehanno infatti sottoscritto un accordo esclusivo riguardante le operazioni di Leasing finanziario a supporto degli investimenti e dei progetti di crescita effettuati dai partner Merlo o dai loro clienti.L'accordo, siglato in esclusiva sia per Banca Ifis che per Merlo Spa, prevede condizioni dedicate per i partner della rete Merlo che intendano accedere ai servizi di leasing di Banca Ifis. Tra le condizioni, l’accordo di partnership prevede che i clienti di Merlo abbiano diritto ad un canale privilegiato e tempi definiti (sia in fase di delibera che di liquidazione delle pratiche), una copertura assicurativa competitiva, la semplificazione documentale sia in fase istruttoria che in fase di consegna del bene, il supporto commerciale in ogni fase e nessun onere se si opta per la firma digitale del contratto.Con sede principale a Cuneo il Gruppo Merlo - industria metalmeccanica italiana specializzata nella produzione di sollevatori a braccio telescopico sia fissi che a torretta rotante, di betoniere auto-caricanti, trattori forestali e mezzi cingolati - ha filiali dirette in sei Paesi (Francia, Germania, Inghilterra, Spagna, Polonia e Australia) e una rete distributiva di oltre 80 importatori e 600 concessionari.Quotata alla Borsa di Milano dal 2003, Banca Ifis è la challenger bank italiana leader nei serivizi di specialty finance. Sul fronte Commercial & Corporate Banking, Banca Ifis accompagna le imprese in tutte le necessità finanziarie con un’offerta completa di prodotti e servizi: factoring, advisory ed equity investment, finanza strutturata, leasing e finanziamenti a medio e lungo termine per investimenti industriali., nell'ottica di fornire un supporto che guardi a 360 gradi la sostenibilità e la redditività dell'operato dei nostri clienti e della rete commerciale", dichiaraSpa.. Si tratta di una partnership che va incontro ad uno degli obiettivi annunciati nel nostro Piano Industriale che ci vede impegnati nell’ampliamento di accordi a supporto dell’economia reale italiana. Come Banca che da 40 anni opera al fianco delle piccole e medie imprese,in un contesto di mercato complesso come quello che stiamo attraversando” commenta