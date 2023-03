Culti Milano, utile 2022 in calo a 2,3 milioni. Dividendo di 0,10 euro

Culti Milano

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella produzione e distribuzione di fragranze e cosmesi, ha chiuso il 2022 concomplessive pari a 23,5 milioni (+11%), unconsolidato di 5,1 milioni di euro (+2,7%) e un risultato netto consolidato pari a 2,3 milioni di euro (2,7 milioni di euro al 31 dicembre 2021).Laconsolidata è negativa per 2 milioni (positiva per 5,1 milioni al 31 dicembre 2021), dopo l'operazione di buy-back di azioni proprie conclusa a dicembre 2022 per 6,1 milioni di euro, coperta per 5,2 milioni da un finanziamento ottenuto dal Gruppo BCC Iccrea "Il 2022, pur in un quadro di riferimento complesso, è stato caratterizzato da unadelle attività del gruppo, trovando conferme nella propria strategia di differenziazione e complementarietà dei canali", ha commentato l'amministratore delegatoProposta all'approvazione degli azionisti la distribuzione di undi 0,10 euro per azione, con pagamento a partire dal 26 aprile 2023, stacco cedola n. 6 in data 24 aprile 2023 e record date il 25 aprile 2023.