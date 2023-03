Istat, PIL confermato in lieve calo ma pesa quadro internazionale incerto

(Teleborsa) -, ha segnato unarisultante dal contributo positivo della domanda estera e da quello negativo della domanda interna (al netto delle scorte). E' quanto conferma lasecondo cui loresta caratterizzato da une dae si inizia a profilare un percorso didi quanto inizialmente previsto.A gennaio, l’indice destagionalizzato della, dopo il forte rialzo del mese precedente, è diminuito in termini congiunturali dello 0,7% contra i principali raggruppamenti di industria. Il settore energetico ha registrato una sostanziale stabilità (+0,1%) mentre quello dei beni di consumo è aumenta-to di 0,9%. I beni intermedi hanno segnato una variazione negativa (-0,6%) e ilè stato particolarmenteIlsi è confermato inanche a gennaio , con un aumento deglisuperiore del 2% rispetto a quello di gennaio 2022, guidato da un incremento dei dipendentie degli indipendenti (+0,9%) a fronte di un lieve calo dei dipendenti a termine (-1,5%). Il numero deimentre gli indipendenti restano ancora al di sotto dei valori medi del 2019.A febbraio, in base alla stima preliminare,Il differenziale per l’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) tra Italia e area euro, pur rimanendo positivo, si è ridotto ulteriormente euro (1,4 punti percentuali da 2,1 p.p. di gennaio). Laell’indice, definita al netto dei prezzi dell’energia, degli alimentari e tabacchi, ha mostrato nello stesso mese unae uguale a quella segnata dallo stesso indice per laIl clima dii a febbraio è tornato amentre quello delle imprese, dopo essere aumentato per tre mesi consecutivi, si è stabilizzato. . Il miglioramento dell’indice dei consumatori è stato determinato da un’evoluzione positiva delle opinioni sullagenerale, un miglioramento delle aspettative sullavalutazioni più favorevoli sia sull’nella fase attuale sia sulla possibilità di risparmiare in futuro.