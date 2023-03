Pensioni, Opzione Donna: le istruzioni dell'INPS per accedere

(Teleborsa) - L'Inps rende note le istruzioni per accedere alla pensione anticipata", prevista dalla legge di Bilancio 2023.Possono esercitare l'opzione le lavoratrici che entro ilhanno maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni e un'età anagrafica di almeno 60 anni e che si trovino - alla data di presentazione della domanda - in una delle seguenti condizioni:o la parte dell'unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, oppure un parente o un affine di secondo grado convivente nel caso in cui i genitori, il coniuge o l'unito civilmente della persona con handicap grave abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti;accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, pari almeno al 74%;alla data del 1 gennaio 2023 ovvero è attivato in data successiva, un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale. Il requisito dell'età è ridotto di un anno per ogni figlio, per un massimo di due anniIl requisito anagrafico - spiega ancora la nota - è diper le lavoratrici dell'ultimo caso anche in assenza di figli. Il trattamento pensionistico decorre una volta trascorso il termine di dodici mesi dalla data di maturazione dei requisiti per le lavoratrici dipendenti e diciotto mesi per le lavoratrici autonome.La circolare n. 25 del 6 marzo 2023, pubblicata sul sito Inps, illustra in dettaglio