SVB, Moody's taglia outlook sistema bancario Usa a negativo

(Teleborsa) - "Abbiamo modificato da stabile a negativo il nostro outlook sul sistema bancario statunitense per riflettere il rapido deterioramento del contesto operativo a seguito delle corse di depositi presso Silicon Valley Bank (Svb), Silvergate Bank e Signature Bank (Sny) e i fallimenti di Svb e Sny". È quanto fa saperein una nota annunciando laMentre le borse sulle due sponde dell'Atlantico avanzano decise con guadagni di oltre il 2% grazie alle banche che ritrovano slancio e un'inflazione americana in linea con le attese, l'agenzia di rating ha, inoltre, messo sotto osservazione per un possibile downgradee altri cinque istitutiL'operazione segue la chiusura dellada parte del Dipartimento dei Servizi Finanziari dello Stato di New York (Nydfs) dopo un significativo deflusso di depositi, in seguito al"Sebbene il Dipartimento del Tesoro, la Federal Reserve e la Fdic abbiano annunciato che tutti coloro che avevano depositi in Svb e Signature Bank saranno risanati – precisa l'– il rapido e sostanziale declino della fiducia dei depositanti e degli investitori bancari evidenzia chiaramente i rischi nella gestione delle passività delle banche statunitensi esacerbato dal rapido aumento dei tassi di interesse. La Fed ha annunciato una nuova linea di liquidità temporanea per offrire prestiti alle banche a fronte di garanzie in titoli di Stato idonei a soddisfare le loro esigenze di finanziamento e ridurre i rischi di contagio. Tuttavia, le banche con sostanziali perdite in titoli non realizzate e con depositanti statunitensi non al dettaglio e non assicurati possono essere ancora più sensibili alla concorrenza o a una fuga definitiva, con effetti negativi su finanziamento, liquidità, utili e capitale. La stretta monetaria della Fed continuerà, il che potrebbe aggravare le difficoltà di alcune banche".Il ritiro dei rating sui depositi e delle altre valutazioni di– ha affermato Moody's – si basa sul trasferimento delle sue obbligazioni alla banca ponte.