Case green, Pichetto: costi graveranno su famiglie meno abbienti

(Teleborsa) - Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica,, ha criticato gli obiettivi del mandato negoziale approvato dal Parlamento europeo in tema didegli edifici. "Non mettiamo in dubbio l'obiettivo dellae il peso che ha il sistema dei fabbricati. Ma di fatto consiamo intervenuti su 360mila immobili. La stima di quelli che dovrebbero rientrare in classe energetica D sono 11 milioni, con costi caricati sullo Stato o sulle famiglie, in questo caso quelle meno abbienti", ha dichiarato nel corso della presentazione del Piano di Sviluppo 2023 di Terna."Bisogna fare una valutazione di razionalità. In ambito europeo c'è ilLa posizione di Parlamento europeo e Commissione non è di step, ma di obbligo individuale".Quanto allesulle"stiamo andando a spron battuto con le riunione tecniche. Serve anche l'accordo con le Regioni, che spero di raggiungere nel giro di breve tempo. Ci sono tanti pensieri diversi, bisogna trovare un punto di mediazione. Laddove è stato possibile fare una 'forzatura', l'abbiamo fatta con i decreti, rendendo idonee automaticamente aree produttive e introducendo semplificazioni", ha spiegato il ministro. "A causa dell'emergenza del gas, ci siamo trovati di colpo ad affrontareimpensabili prima, quindi bisogna valutare il fronte della produzione in modo più deciso - ha spiegato -. Nei prossimi tre mesi la programmazione nazionale sarà rivista nell'impegno è consegnare la proposta entro il 30 giugno. Dobbiamo arrivare ad autorizzare 12-13-14 GW all'anno" di energia rinnovabile, "e questo in base agli indicatori è raggiungibile".