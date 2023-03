Neodecortech, fatturato in crescita dell'11,4% nel 2022

Neodecortech

(Teleborsa) -ha chiuso lp0esercizio 2022 con un fatturato consolidato pari a 196,5 milioni di Euro, in aumento del 11,4% rispetto al 31 dicembre 2021 chiuso a 176,4 milioni di Euro, nonché in crescita del 53,7% rispetto al 31 dicembre 2020 (127,8 milioni di Euro).L'EBITDA consolidato pari a 16 milioni di Euro, risulta in diminuzione del 11,9% rispetto al 31 dicembre 2021 (18,1 milioni di Euro) e in crescita del 9,6% rispetto al 31 dicembre 2020 (14,6 milioni di Euro). L'EBIT consolidato a 6,1 milioni di Euro si confronta con i 9,2 milioni di Euro al 31 dicembre 2021 es i 5,5 milioni di Euro al 31 dicembre 2020.Il peroiodo chiude con un utile netto adjusted pari a 5,572 milioni di Euro. Indebitamento Finanziario consolidato al 31 dicembre 2022 pari a circa 30,7 milioni di Euro, in leggero peggioramento rispetto alla posizione finanziaria netta del 31 dicembre 2021 pari a 29,3 milioni di Euro, dopo aver sostenuto investimenti per 9,2 milioni di Euro.