Banche, de Guindos: "Istituti europei resilienti, esposizioni non concentrate"

(Teleborsa) - "Le, il loro capitale è molto più alto dell'ultima crisi finanziaria, i ratio di liquidità sono superiori alle raccomandazioni e migliorati anche qualitativamente". Lo ha affermato, vicepresidente della Banca centrale europea (BCE), durante la conferenza stampa che ha seguito l'annuncio sui tassi . "E c'è un'altra cosa rilevate: le", ha aggiunto.de Guindos ha sottolineato che "ie in termini di maggior profittabilità più che sovrastano possibili perdite sui portafogli obbligazionari".L'economista spagnolo ha detto che il sistema bancario dell'eurozona ha "una" e che la BCE ha "un toolkit di strumenti per ogni evenienza".Su questo fronte, la presidente Christine Lagarde ha aggiunto che "le banche europee sono in una", in quanto "l'architettura, il framework e la supervisione sono state migliorate".