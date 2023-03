Case green, Sabatini (Abi): norma da modificare, rischio stop mutui per immobili non conformi

(Teleborsa) - Se la norma europea sullanon verrà modificata c'è il rischio che le banche non eroghinoper l'acquisto o la ristrutturazione di immobili che non siano già conformi alle. È quanto ha affermato il direttore generale dell'Abi,, nel corso di un'audizione alla Commissione Politiche UE della Camera. Per Sabatini occorre modificare le disposizioni che impongono alle banche di "migliorare le prestazioni energetiche degli immobili posti a garanzia dei propri portafogli di mutui"."Infatti – ha sottolineato – esse presuppongono che le banche debbano migliorare l'di questi immobili, ancorché non ne siano proprietarie e, quindi, non siano in grado di realizzare o imporre gli interventi di riqualificazione energetica". "In mancanza di", ha aggiunto, "lesarebbero necessariamente obbligate, nell'impossibilità di migliorare la qualità degli immobili già assunti in, a orientare le proprie scelte di finanziamento verso immobili che hanno migliori performance energetiche, riducendo le possibilità di accesso al credito per l'acquisto o riqualificazione degli immobili di minore qualità".Per il Direttore generale dell'ABI imporre alle banche digli immobili ipotecati a garanzia di finanziamenti è "una norma non attuabile". "Lo abbiamo evidenziato fin dall'inizio. Riteniamo che questa sia una di quelle cose che va necessariamente modificata", ha spiegato. In generale ladi direttiva ha generato "perplessità" in Abi. Sabatini ha affermato che In Italia, per raggiungere almeno l'della direttiva "andrebbe ristrutturato il 60% del, circa 8 milioni di edifici". Le banche non potrebbero erogare finanziamenti ai soggetti più deboli, che hanno un basso merito creditizio. Gli investimenti da realizzare, ha spiegato, comporterebbero l'impiego di"molto rilevante, in particolare sui proprietari meno abbienti. Anche immaginando interventi di sostegno pubblico - ha aggiunto Sanatini - non tutti i proprietari di casa avrebbero le disponibilità finanziarie o sarebbero in grado di contrarre mutui (o ulteriori finanziamenti) per interventi diPur nella diversità delle situazioni del patrimonio immobiliare degli Stati membri, "il mondo bancario europeo auspica e agisce affinché la versione finale della direttiva" sulle case green "abbia maggiorenell'attuazione", ha concluso.