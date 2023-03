El.En., risultati record nel 2022. Dividendo di 0,22 euro

El.En.

(Teleborsa) -, società attiva nel mercato dei laser e quotata su Euronext STAR Milan, ha chiuso l'esercizio 2022 con i risultati migliori di sempre e ampiamente superiori alle guidelines delineate ad inizio anno. Nel periodo, ilconsolidato ha superato i 673 milioni di euro (+18%), registrando unpari a 81 milioni di euro e ilè stato pari a 55,1 milioni di euro, con una crescita rispettivamente del 24,9% e del 21,3% sul 2021."Esprimiamo grande soddisfazione per gli eccellenti risultati ottenuti nell'esercizio 2022, i migliori di sempre - ha commentato il- Lae si è mantenuta solida nella maggior parte dei nostri mercati. Il Gruppo ancora una volta ha dimostrato di disporre dei mezzi organizzativi e tecnici per soddisfare le esigenze della clientela ed anche per innovare, stimolando ulteriormente la domanda a suo vantaggio"."Abbiamo fiducia nella capacità e potenzialità della nostra organizzazione e delle nostre persone e siamo certi di poter beneficiare anche in futuro dei positivi sviluppi attesi nei mercati sempre più sfidanti nei quali operiamo - ha aggiunto - Abbiamo creato i".Laha registrato una diminuzione di circa 27 milioni, dai 115,8 milioni del 31 dicembre 2021 agli 88,6 milioni del 31 dicembre 2022. L'assorbimento di cassa più significativo è stato quello derivante dall'aumento del capitale circolante, in particolare delle rimanenze aumentate per alimentare con continuità le linee produttive prevenendo le difficoltà di approvvigionamento e assecondando la crescita dei volumi.Il Consiglio di Amministrazione proporrà all'Assemblea degli azionisti ladi undi euro 0,22 per azione, con data di pagamento il 31 maggio 2023 (stacco cedola n. 2 in Borsa 29 maggio 2023) e con record date alla data del 30 maggio 2023.Nell'attuale contesto, che El.En. descrive come "più incerto di 12 mesi fa",di superare il fatturato del 2022, grazie soprattutto al contributo del settore industriale. La conferma del risultato operativo del 2022 costituisce "un obiettivo ambizioso" per il contesto in cui prevede di operare e per il mix di vendite previsto.