Emak, utile in calo nel 2022. Dividendo di 0,065 euro

Emak

(Teleborsa) -, azienda quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei settori dell'outdoor power equipment, delle pompe e del water jetting, ha chiuso ilconpari a 605,7 milioni di euro, in aumento del 3% rispetto al 2021. L'incremento deriva da un effetto positivo dei cambi di traduzione per il 2,5% e dalla variazione dell'area di consolidamento per lo 0,8%, mentre è penalizzato da unanegativa per lo 0,3%.L'ha raggiunto il valore di 76,6 milioni di euro (12,7% dei ricavi), rispetto a 77,4 milioni (13,2% dei ricavi) del 2021. L'è pari 31,2 milioni di euro, rispetto a 33,1 milioni nel 2021."I ricavi raggiunti nel 2022 rappresentano un risultato senza eguali nella storia del nostro Gruppo - ha commentato l'- Consapevoli delle nostre capacità, ci concentriamo sul futuro con l'obiettivo di creare e distribuire valore a tutti i nostri stakeholder".Lapassiva si attesta a 177,3 milioni di euro, rispetto a 144,3 milioni al 31 dicembre 2021. L'incremento è determinato principalmente dall'aumento del capitale circolante, dai maggiori dividendi distribuiti, dall'effetto negativo dei tassi di cambio e per l'esborso relativo all'acquisizione della società Trebol Maquinaria.Il CdA ha deliberato di proporre la distribuzione di unpari a 0,065 euro per azione (cedola n. 25) al lordo delle eventuali ritenute di legge. Il dividendo, se approvato, andrà in pagamento il 7 giugno 2023, con data stacco 5 giugno, e record date 6 giugno.Guardando all'esercizio in corso, Emak afferma che ledi scenario che hanno caratterizzato la seconda parte dello scorso esercizio. Le vendite del primo trimestre si attesteranno comunque su livelli compresi tra quelli del pari periodo del 2021 e del 2022, che costituiscono una base di raffronto certamente sfidante essendo stati i due migliori anni della storia del gruppo.