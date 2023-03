Emissioni industriali, Pichetto: Italia non può votare a favore della direttiva UE

(Teleborsa) - L'Italia "non può esprimersi favorevolmente" sul compromesso proposto dalla presidenza svedese sulla direttiva sulle. "L'ambizione della proposta - ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energeticaintervenendo durante il Consiglio Ue - crea problemi di fattibilità".In particolare, per il ministro, l'Italia individua "tre punti critici". Innanzitutto sull'ampliamento dell'ambito di applicazione della direttiva agli, "il testo di compromesso migliora la proposta" della Commissione, ma "oneri amministrativi e impatto sul settore" risultano "eccessivi" e per questo l'Italia "non può esprimersi favorevolmente". Il secondo punto sono lecon "criteri non esaustivi che non consentono analisi costi-benefici integrati". Il terzo punto problematico sono i "riferimenti confusi" sulla tutela della, con un "rischio di sovrapposizione con altre normative" specificamente a carattere ambientale."Aumentare la trasparenza con unapotrebbe incentivare" la cattura delladall'atmosfera, portando "benefici per l'ambiente e la protezione dei consumatori". "La prossima legislazione dell'Ue - ha aggiunto il ministro - dovrebbe garantire che le rimozioni dicertificate nell'ambito di questo meccanismo siano reali, misurabili, aggiuntive, permanenti, non diano luogo a perdite ed evitino il doppio conteggio". "L'Unione dovrebbe stabilirechiari per lae l'attuazione del quadro di certificazione, garantendo una solida governance", ha concluso il ministro.