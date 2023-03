Green Deal, la Commissione UE presenta le proposte su materie prime e tecnologie green

(Teleborsa) - La Commissione ha presentato le sue proposte nel quadro del Green Deal per le materie prime e le tecnologie green, ile il Net Zero Industry Act.Il primo prevede una serie di azioni "per garantire l'accesso dell'UE a un approvvigionamento sicuro, diversificato, accessibile e sostenibile di materie prime essenziali". Lesono indispensabili per un'ampia gamma di settori strategici tra cui l'industria net zero, l'industria digitale, l'aerospaziale e i settori della difesa.In una nota la Commissione ha spiegato che "mentre si prevede che la domanda di materie prime critiche aumenterà drasticamente, l'Europa fa molto affidamento sulle importazioni, spesso da fornitori di paesi terzi quasi monopolistici. L'UE deve attenuare i rischi per lelegati a taliper migliorare la sua resilienza economica, come evidenziato dalle carenze all'indomani della Covid-19 e dalla crisi energetica seguita all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Ciò può mettere a rischio gli sforzi dell'UE per raggiungere i suoi obiettivi climatici e digitali". "Il regolamento e la comunicazione sulle materie prime essenziali adottati oggi – ha sottolineato la Commissione UE – sfruttano i punti di forza e le opportunità del mercato unico e dei partenariati esterni dell'UE per diversificare e migliorare la resilienza delle catene di approvvigionamento di materie prime essenziali dell'UE".“Questa legge ci avvicinerà alle nostre ambizioni climatiche. Migliorerà in modo significativo la raffinazione, la lavorazione e il riciclaggio di materie prime critiche qui in Europa. Le materie prime sono vitali per la produzione di tecnologie chiave per la nostra duplice transizione, come la generazione di energia eolica, lo stoccaggio dell'idrogeno o le batterie. E stiamo rafforzando la nostra cooperazione con partner commerciali affidabili a livello globale per ridurre le attuali dipendenze dell'UE solo da uno o pochi paesi. È nel nostro reciproco interesse aumentare la produzione in modo sostenibile e allo stesso tempo garantire il massimo livello di diversificazione delle catene di approvvigionamento per le nostre imprese europee", ha commentato la presidente della Commissione europea,Il regolamento incorpora sia l'elenco delle materie prime critiche che quelle strategiche nel diritto dell'UE. Il regolamento stabilisce chiari parametri di riferimento per le capacità nazionali lungo la catena di approvvigionamento strategica delle materie prime e per diversificare l'approvvigionamento dell'UE entro il 2030: almeno il 10% del consumo annuo dell'UE per l'; almeno il 40% del consumo annuo dell'UE per la; almeno il 15% del consumo annuo dell'UE per il. Inoltre stabilisce che non più del 65% del consumo annuo dell'Unione di ciascuna materia prima strategica in qualsiasi fase pertinente della trasformazione può provenire da un unico paese terzo.La legge ridurrà inoltre glie semplificherà leper i progetti di materie prime critiche nell'UE. Inoltre, i progetti strategici selezionati beneficeranno del sostegno per l'accesso ai finanziamenti e di tempi di autorizzazione più brevi (24 mesi per i permessi di estrazione e 12 mesi per i permessi di lavorazione e riciclaggio). Gli Stati membri dovranno inoltre sviluppare programmi nazionali per l'esplorazione delle risorse geologiche.La Commissione ha presentato anche la proposta del"per aumentare la produzione di tecnologie pulite nell'UE e garantire che l'Unione sia ben attrezzata per la transizione verso l'energia pulita". "La legge – spiega la Commissione in una nota – rafforzerà la resilienza e ladella produzione di tecnologie net-zero nell'UE e renderà il nostro sistema energetico più sicuro e sostenibile. Creeràmigliori per avviare progetti net-zero in Europa e attrarre investimenti, con l'obiettivo che la capacità di produzione di tecnologie net-zero strategiche complessive dell'Unione si avvicini o raggiunga almeno il 40% del fabbisogno di diffusione dell'Unione entro il".“Abbiamo bisogno di unche ci consenta di accelerare rapidamente la transizione verso l'energia pulita. Il Net-Zero Industry Act farà proprio questo. Creerà le migliori condizioni per quei settori che sono cruciali per noi per raggiungere lo zero netto entro il 2050: tecnologie come turbine eoliche, pompe di calore, pannelli solari, idrogeno rinnovabile e stoccaggio di CO 2 . La domanda sta crescendo in Europa e a livello globale e stiamo agendo ora per assicurarci di poter soddisfare una parte maggiore di questa domanda con l'offerta europea", ha dichiarato la presidente della Commissione europea,Insieme alla proposta di una legge europea sulle materie prime critiche e alla riforma dell'assetto del mercato dell'elettricità, la legge sull'industria netta zero stabilisce un quadro europeo chiaro per ridurre ladell'UE daaltamente concentrate.La legislazione proposta affronta leche daranno un contributo significativo alla. Questi includono: solare fotovoltaico e solare termico, energia rinnovabile eolica onshore e offshore, batterie e accumulo, pompe di calore ed energia geotermica, elettrolizzatori e celle a combustibile, biogas/biometano, cattura, utilizzo e stoccaggio del carbonio e tecnologie di rete, tecnologie di combustibili alternativi sostenibili , tecnologie avanzate per produrre energia da processi nucleari con scarti minimi dal ciclo del combustibile, piccoli reattori modulari e relativi combustibili di prima qualità.