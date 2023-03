Iliad: fatturato 2022 sale a 8,4 miliardi di euro, 927 milioni in Italia

(Teleborsa) - Il gruppo francese delle telecomunicazioniha chiuso il 2022 con unpari a 8,4 miliardi di euro, per una crescita like-for-lik pro forma del 6,9% nell'anno. Le vendite sono cresciute del 6,9% in Francia, del 15,5% in Italia e del 3,7% in Polonia. L'è risultato in crescita del 12% a 3,3 miliardi di euro, con quasi 46 milioni di utenti, rispetto ai 43 milioni registrati a fine 2021, e l'è stato di 758 milioni di euro, in crescita del 44,1%.In, Free ha realizzato una delle migliori performance di vendita degli ultimi 10 anni: con 255.000 aggiunte nette per il business Fisso e 607.000 per il Mobile (931.000 nuovi abbonati netti 4G/5G). In, per il quinto anno consecutivo iliad Italia chiude l'anno come leader di mercato in termini di utenze attivate, sia sul Mobile (1,06 milioni) nonostante la grande concorrenza, sia sul Fisso (109.000 - solo Fibra), con la società che sottolinea di aver lanciato questa attività solo all'inizio del 2022."I risultati del 2022 riflettono il nostro slancio in avanti in tre aree: investimenti, innovazione e successi commerciali - ha commentato il- Nonostante l'iperinflazione e la feroce concorrenza, la nostra performance finanziaria è ancora molto solida nei nostri tre paesi. Iliad è ile questi buoni risultati dovrebbero spronarci a continuare a reinventare ciò che facciamo e a guardare sempre al futuro".ha chiuso il 2022 con ricavi pari a 927 milioni di euro, in crescita del 15,5% vs 2021 e un EBITDAaL pari a 211 milioni di euro, in crescita rispetto agli 80 milioni di euro registrati al 2021."Per iliad il 2022 è stato un ulteriore anno di crescita e innovazione - ha dichiarato- L'importante risultato raggiunto ci consente di continuare a guardare il futuro con lungimiranza e grande entusiasmo. Stiamo rispettando gli impegni presi garantendo trasparenza e chiarezza in tutte le nostre attività. Per il 2023 vogliamo continuare ad essere al fianco dei nostri utenti con le migliori tecnologie e con le offerte senza sorprese e senza costi nascosti, i tratti distintivi che ci hanno fatto diventare l'alfiere della trasparenza in Italia".