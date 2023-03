MutuiOnline, risultati operativi in calo nel 2022. Dividendo di 0,12 euro

MutuiOnline

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan a attiva nella comparazione, promozione e intermediazione on-line di prodotti di istituzioni finanziarie, ha chiuso ilconpari a 310,8 milioni di euro, in calo dello 0,9% rispetto all'anno precedente. La diminuzione è riconducibile alla contrazione della Divisione Broking (-2,4%, a 131 milioni) e in parte compensata dalla crescita della Divisione BPO (+0,3% a 179,7 milioni).L'registra un calo del 4,3% a 88,6 milioni di euro. Ilregistra un aumento del 166,4% a 47,5 milioni di euro, con la variazione che è riconducibile alle imposte dell'esercizio, il cui saldo nell’esercizio 2021 includeva un aggiustamento negativo una tantum delle imposte anticipate di 28,8 milioni.Al 31 dicembre 2022 laevidenzia una situazione di cassa negativa per 195,2 milioni, in peggioramento di 146,4 milioni rispetto al 31 dicembre 2021.Il consiglio di amministrazione propone all'assemblea undi 0,12 euro per ogni azione in circolazione, pari ad un importo stimato complessivo di 4.493.480,30 euro, a decorrere dal 5 luglio 2023, previo stacco della cedola in data 3 luglio 2023 e record date 4 luglio 2023.