Olidata, ritorno in Borsa più vicino: nominati Specialist e Investor Relator

(Teleborsa) -, storica azienda italiana del settore dell'ICT che oggi intende rilanciari nel campo dell'Internet of Things (IoT).Nell'ambito del processo di riammissione delle proprie azioni alle negoziazioni su Euronext Milan, il CdA ha. L'incarico ha durata triennale, a decorrere dalla riammissione alle negoziazioni delle azioni di Olidata.Il CdA ha anche deliberato di nominare quale Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societarie quale Investor Relator. Infine, ha deliberato di non aderire, per il momento, al Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana.Borsa Italiana avevaa tempo indeterminato le negoziazioni del titolo neldopo la messa in liquidazione della società. Nel 2022 Olidata ha cambiato socio di controllo, ora la Sferanet di Cristiano Rufini.