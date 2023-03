USA, Yellen al Senato: "Sistema bancario statunitense rimane solido"

(Teleborsa) - "Posso rassicurare che il nostro sistema bancario rimane solido e che gli americani possono sentirsi sicuri che i loro depositi saranno lì quando ne avranno bisogno.Le azioni di questa settimana dimostrano il nostro impegno risoluto per garantire che i risparmi dei depositanti rimangano al sicuro". È quanto ha affermato lanella testimonianza davanti alla, secondo le anticipazioni delle sue dichiarazioni scritte riportate dal New York Times, in relazione al crack di due banche regionali Usa."È importante sottolineare che nessun denaro dei contribuenti sarà utilizzato o messo a rischio con questa azione" ha proseguito Yellen in riferimento alle iniziative della Fed e del governo, aggiungendo che i soldi usati per rimborsare i depositanti provengono dalle commissioni imposte alle banche. Nella sua testimonianza Yellen descrive lecome uno sforzo per fornire ulteriore supporto al sistema bancario e "aiutare le istituzioni finanziarie a soddisfare le esigenze di tutti i loro depositanti".Yellen ha, tuttavia, rilanciato ilqualora non si arrivasse a un accordo per alzare il tetto del debito. Davanti alla commissione finanze del Senato, la segretaria al tesoro ha ricordato che gli Stati Uniti non possono scegliere quale conti pagare entro la scadenza e che il mancato pagamento di qualsiasi cifra dovuta significa default.Per la segretaria al Tesoro laha sofferto una gestione che ha portato ad un problema di liquidità:doveva vendere asset, compresi i buoni del Tesoro che avevano perso valore di mercato. "Ci sarà un attento esame di ciò che è accaduto nella banca e di ciò che ha scatenato questo problema, ma chiaramente, – ha detto– la caduta della banca, il motivo per cui doveva essere chiusa era che non poteva soddisfare le richieste di prelievo dei depositanti".Il problema economico numero uno, è la più alta priorità dell'amministrazione Biden – sottolineato Yellen – èPer la Fed – ha concluso – è, dunque, cruciale affrontare questo nodo.