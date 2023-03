doValue, l'amministratore delegato Mangoni lascia l'incarico

doValue

(Teleborsa) - L'Amministratore Delegato di, Andrea Mangoni ha reso noto, in data odierna, la sua intenzione di rassegnare le dimissioni dalla sua carica, con efficacia dal 27 aprile 2023 (data prevista per l’Assemblea degli Azionisti della Società), per cogliere nuove opportunità professionali.Lo fa sapere il CdA che ringrazia Mangoni per "l'alta qualità del lavoro svolto" nell'interesse del Gruppo doValue e dei suoi azionisti, clienti e dipendenti.Il Consiglio di Amministrazione ha attivato le procedure interne rilevanti volte ad avviare il processo di successione per il ruolo di Amministratore Delegato.