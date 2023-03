Greenway Group cerca partner finanziari per la crescita all'estero

(Teleborsa) -, holding di partecipazioni di proprietà della famiglia Molinari e attiva nella manutenzione lungo le infrastrutture di trasporto, è. Lo ha dichiarato il fondatore Valerio Molinari, spiegando che ciò può "consentire, in particolare modo alla controllata Ecogest, di accelerare i propri processi di crescita, soprattutto sui mercati nord americani".Intanto, l'assemblea dei soci di Greenway Group ha comunicato ldella famiglia, nell'azionariato attraverso l'acquisto del 7,50% delle quote societarie. La famiglia Molinari è detentrice della totalità delle azioni del gruppo di Ravenna.L'assemblea ha anche approvato il bilancio 2022 di, controllata del gruppo e leader in Italia nella manutenzione del verde stradale e autostradale, che vede nuovamentedella società con un +6,6% di EBITDA e un +29% di utile rispetto al bilancio relativo al 2021.Ecogest ha registrato nelun fatturato di 12,6 milioni di euro, un EBITDA 1,4 milioni di euro (11% del fatturato) e un utile netto di oltre 440 mila euro.