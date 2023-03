Newlat Food, ricavi record nel 2022. Conferma focus su M&A

Newlat Food

(Teleborsa) -, gruppo italiano multi-brand del settore agro-alimentare e quotato su Euronext STAR Milan, ha registrato il record dinel 2022 con 741,1 milioni di euro, in miglioramento del 18,5% rispetto all'esercizio precedente. L'è pari a 56,4 milioni di euro, in crescita del 2,6% (EBITDA margin consolidato pari al 7,6%) e l'pari a 6,6 milioni di euro (in calo dagli 8 milioni del 2021)."Siamo orgogliosi di constatare come, a soli tre anni dalla quotazione, il fatturato di Gruppo sia più che raddoppiato e che il nostro, anche grazie all'espansione geografica verso nuovi paesi come Regno Unito e Francia - ha commentato il- In questo ultimo anno siamo riusciti a mantenere livelli di EBIT, EBITDA e Utile Netto sostanzialmente in linea con il precedente nonostante il forte incremento di costi a cui abbiamo dovuto fare fronte, a conferma del considerevole lavoro svolto per l’implementazione degli aumenti prezzo".Il(escluso impatto NWC) è pari a 16,8 milioni di euro, con unapari al 72,6%.al 31 dicembre 2022 pari a -81,4 milioni di euro; escludendo gli effetti dell'IFRS 16 la PFN consolidata al 31 dicembre 2022 è pari a -34,6 milioni.I ricavi consolidatisono pari a 126,7 milioni, in crescita del 23,5% rispetto all'esercizio precedente a parità di perimetro di consolidamento. L'EBITDA Margin consolidato al 28 febbraio 2023 è pari al 9,45%, in crescita rispetto al 7,6% registrato nell'intero esercizio 2022.Mastrolia ha affermato che "è importante sottolineare come ilcontinui ad essere molto alto" e che "Newlat Food è oggi coinvolta in alcuni processi di vendita di elevata importanza"."Ilper importanza strategica è unae diverse divisioni di business fortemente complementari all'attuale portafoglio di Newlat, con considerevoli sinergie immediatamente realizzabili - ha spiegato - Questa acquisizione permetterebbe al Gruppo di superare i 2 miliardi di fatturato consolidato e di diventare uno dei più importanti player dell'industria alimentare europea. Ilprocesso riguarda una società con. Oltre a consolidare la nostra posizione in alcune specifiche categorie merceologiche, il gruppo beneficerebbe di importanti sinergie e potenzialità di sviluppo e migliore valorizzazione di un brand di grande tradizione. Inoltre, rimane in oltre ancora in essere il processo che ci ha visti coinvolti per buona parte del 2022 e riguardante la vendita delle operations di una grande multinazionale europea per una categoria fortemente complementare al portafoglio esistente del gruppo".