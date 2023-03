Popolare di Sondrio, "trascurabili" le posizioni nei confronti di Credit Suisse

Banca Popolare di Sondrio

Credit Suisse

(Teleborsa) - Riguardo alle recenti turbolenze che hanno caratterizzato i mercati finanziari negli scorsi giorni, lanon ha "esposizioni di sorta verso gli istituti di credito americani coinvolti in processi di resolution". Inoltre, descrive come "" le "". Lo si legge nella nota con cui la banca ha informato che il CdA ha approvato il progetto di bilancio 2022 e deliberato la distribuzione di un dividendo.Riguardo alla prevedibile evoluzione della gestione, nonostante il difficile contesto macro, la banca afferma che "e mantenersi non inferiore a quanto previsto dal piano industriale approvato nel giugno dello scorso anno, grazie alla ulteriore crescita del margine d'interesse e delle commissioni e all'attenta azione di contenimento dei costi".Al tempo stesso, "è previsto il", viene aggiunto.