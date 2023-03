Generalfinance approva bilancio e cedola di 0,43 euro

Generalfinance

(Teleborsa) -ha esaminato e, che ha registrato un utile pari a Euro 10,9 milioni di euro. Il bilancio individuale è stato sottoposto a revisione legale dei conti da parte della Deloitte & Touche che haespresso giudizio senza rilievi e senza richiami d’informativa.L’Assemblea ha deliberato: di accantonare 185.313,80 euro a incremento della riserva legale, fino a concorrenza del quinto del capitale sociale; di accantonare 5.266.995,01 euro a riserve, e nello specifico a riserva straordinaria; la distribuzione di unper ciascuna delle azioni ordinarie in circolazione. Il dividendo sarà posto in pagamento il giorno 5 aprile 2023, contro stacco della cedola n. 1 per le azioni ordinarie (data di “stacco” e “record date” saranno rispettivamente il 3 aprile 2023 e il 4 aprile 2023).L’Assemblea ha poi approvato con voto vincolante la prima sezione dellacorrisposti, che illustra la politica della Società in materia di remunerazione, e deliberato in senso favorevole con voto consultivo sulla seconda sezione, riguardante i compensi percepiti nel 2022 dai componenti degli organi di amministrazione, di controllo e dai dirigenti con responsabilità strategiche..L’Assemblea Ordinaria ha altresì deliberato digià nominata per cooptazione nella seduta consiliare del 29 giugno 2022.