Gentili Mosconi, Equita avvia copertura con Buy e TP a 4,85 euro

Equita

Gentili Mosconi

(Teleborsa) -hasul titolo, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel mercato della moda di lusso offrendo servizi di design, trasformazione, stampa e personalizzazione di tessuti. Ilè stato fissato aper azione, mentre ilsul titolo è "". La società si è quotata a febbraio 2023 con un prezzo di collocamento di 3,75 euro per azione.Gli analisti evidenziano che Gentili Mosconi vanta, grazie a creatività, flessibilità, time to market e controllo dell'intero processo produttivo (che fa leva a sua volta sul prestigioso distretto tessile di Como). Con un CAGR di fatturato del 9% nel 2012-19, ha s(+5%), che a sua volta ha sovraperformato la crescita dell'abbigliamento di lusso (+2% CAGR) grazie a continua tendenza al reshoring da parte dei marchi di fascia alta, che garantiscono anche ai loro fornitori fedeltà e pricing power.Il giudizio positivo da parte di Equita si basa innanzitutto sull', con un CAGR 2023-25 a +9% per il fatturato e +12/13% per EBITDA/Utile netto, facendo leva su. Partendo da un debito praticamente nullo a fine 2022, viene indicato spazio per FCF cumulata di oltre 11 milioni di euro nel triennio grazie a capex di maintenance limitati e buon controllo del circolante.Inoltre, viene sottolineato. "Le risorse dell'IPO serviranno peravviata nel 2015 con l'acquisto di una stamperia, aggiungendo una/due tessiture, una tintoria, e avviando un laboratorio di orlatura - si legge nella ricerca - Il nuovo assetto produttivo consentirà alla società di migliorare il livello di servizio e approcciare nuovi clienti (grazie alla piena integrazione verticale) pur mantenendo il suo vantaggio in termini di flessibilità (la maggior parte dei volumi per queste fasi rimarrà comunque esternalizzata)".