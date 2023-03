Innovatec, controllata Green Up completa prima vasca discarica Bossarino

Innovatec

(Teleborsa) -, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, rende noto che lala costruzione della prima vasca del nuovo lotto della(SV).L’opera ingegneristica che ha visto, consente al gruppo didi messa a dimora di rifiuti industriali non pericolosi di circaIl nuovo lotto, realizzato con le tecnologie più avanzate presenti sul mercato per lo svolgimento di tale attività,scavando circa 600 mila metri cubi di terra con un muro di circa 30 metri di altezza e carotati sotto terra circa 1000 micro pali da 15 a 25 metri con la. Sono state inoltreper il percolato.Le discariche all’avanguardia e funzionali, come quella di Bossarino, rimangono, nell’ambito delle direttive comunitarie e degli obiettivi UE al 2030, uno strumento indispensabile nel ciclo di gestione dei rifiuti per smaltire i residui finali degli impianti di trattamento che non si è più in grado di trasformare e recuperare.