Mercati europei in rialzo dopo salvataggio Credit Suisse

(Teleborsa) -. Si muove in lieve rialzo la borsa di Wall Street con l'che evidenzia un incremento dello 0,51%.A fare da assist ai listini azionari contribuisce il salvataggio di Credit Suisse e l’intervento delle principali banche centrali mondiali per fornire maggiore liquidità al sistema finanziario. La prima banca elvetica UBS, comprerà la travagliata concorrente Credit Suisse, per 3 miliardi di franchi, come stabilito dall'accordo raggiunto in extremis nel weeekend.Sul mercato valutario, l'continua la sessione in rialzo e avanza a quota 1,072. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,69%. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,99%.Lomigliora, toccando i +180 punti base, con un calo di 4 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,87%.denaro su, che registra un rialzo dell'1,12%, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dello 0,93%, e buona performance per, che cresce dell'1,27%.Giornata di forti guadagni per Piazza Affari, con ilin rialzo dell'1,59%, mentre, al contrario, ilè crollato dell'1,64%, scendendo fino a 27.606 punti.Effervescente il(+2,09%); con analoga direzione, sale il(+1,01%).A Piazza Affari risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 5,07 miliardi di euro, con un incremento di ben 1.741,6 milioni di euro, pari al 52,37% rispetto ai precedenti 3,33 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,82 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 1,3 miliardi di azioni.di Milano, troviamo(+5,71%),(+3,85%),(+3,84%) e(+3,74%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,26%.Al Top tra le azioni italiane a(+8,09%),(+6,34%),(+6,19%) e(+6,05%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,11%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,05%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:08:00: Prezzi produzione, mensile (atteso -0,5%; preced. -1,2%)08:00: Prezzi produzione, annuale (atteso 14,5%; preced. 17,6%)11:00: Bilancia commerciale (atteso -12,5 Mld Euro; preced. -8,8 Mld Euro)11:00: Indice ZEW (atteso 16,4 punti; preced. 28,1 punti)15:00: Vendita case esistenti, mensile (atteso 2%; preced. -0,7%).