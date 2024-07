Mercati europei positivi. Wall Street chiusa per il Giorno dell'Indipendenza

FTSE MIB

(Teleborsa) -. Sulla stessa scia rialzista il. Wall Street oggi resterà chiusa per il Giorno dell'Indipendenza. Il focus degli investitori è rivolto alledove si scommette sulla possibilità di uno storico cambio di svolta se il partito laburista dovesse incassare la vittoria.Sullo sfondo resta il tema delle, con la Federal Reserve che sembra ancora orientata a un atteggiamento più morbido. Oggi la BCE pubblica i verbali della riunione di giugno.Sul mercato valutario, stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,08. L'è sostanzialmente stabile su 2.358,3 dollari l'oncia. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,15%.Balza in alto lo, posizionandosi a +142 punti base, con un incremento di 6 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,00%.sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,32%, ben comprata, che segna un forte rialzo dello 0,79%, eavanza dello 0,76%. Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,56%; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,54%, portandosi a 36.250 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+2%), nel giorno in cui ha alzato il velo sulla raccolta di giugno . Bene inoltre(+1,65%),(+1,61%) e(+1,46%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,98%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,57%.Tra i(+5,47%),(+3,26%),(+1,96%) e(+1,43%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,80%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,77%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,26%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,21%.Tra ledi maggior peso:08:00: Ordini industria, mensile (atteso 0,5%; preced. -0,6%)01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 0,5%; preced. -1,2%)08:00: Produzione industriale, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,1%)08:00: Produzione industriale, annuale (preced. -3,86%)08:45: Partite correnti (preced. -1,8 Mld Euro).