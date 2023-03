Banche, Enria: "resilienti nonostante shock, profittabilità è tornata a crescere"

(Teleborsa) -ha prodottoin Europa e nel resto del mondo trasformandosi in unoa tutti gli effetti, che si è aggiunto alle turbolenze provocate dall'e dalloe delle altre materie prime. Fattori che hanno colpito le banche e provocato unaQuesto in sintesi il quadro tracciato da, Presidente delin vista della presentazione del rapporto di vigilanza 2022 all'Europarlamento.Parlando delloEnria ha precisato che "occorre fare unabanche". "Una manciata di banche è stata direttamente interessata dagli eventi geopolitici, principalmente a causa del quadro sanzionatorio", ha spiegato il responsabile della vigilanza citando il caso di Sberbank ed RCB Bank ed altri gruppi bancari europei con una presenza diretta in Russia, che sono stati soggetti a subire perdite ed uscire da quel mercato."Nel complesso, ilmacroeconomico indotto dalla guerra, anche più di quanto ci aspettassimo sulla base dell'analisi della vulnerabilità che abbiamo pubblicato nel maggio 2022", ha riconosciuto Enria, segnalando che ilsi è attestatoalla fine del terzo trimestre 2022, solo leggermente al di sotto del livello di fine 2019 e che la qualità degli attivi ha continuato a migliorare, con un volume di esdetenute dalle banche significativedi euro a fine settembre 2022, il livello più basso dal 2015. Anche la redditività è stata la più elevata mai registrata, con un rendimento medio del capitale proprio delle banche che ha raggiunto il 7,6% nel terzo trimestre del 2022."Sulla scia di questa performance positiva - nota il responsabile della vigilanza - le banche hanno pianificato lain linea con quanto fatto nel 2022" e su questo aspetto è statocon tutte le banche nell'ambito della consueta valutazione delle traiettorie patrimoniali."Verso la fine del 2022 leMa questo non significa che lo shock macroeconomico sia finito", ha avvertito il capo della vigilanza bancaria, indicando che,, il necessario e rapido processo dipotrebbe di nuovo influenzare il panorama del settore bancario.Parlando delle principalidavanti al settore bancario, Enria ha parlato deldelle imprese fortemente dipendenti dal prezzo dell'energia e di una re societarie, che richiede una maggiore vigilanza sulla qualità dell'attivo."Lae in particolare l'aumento dei tassi d'interesse - ha aggiunto - è stata un importante. Tuttavia, potrebbe anche portare a un deterioramento della qualità dell'attivo", "causare aggiustamenti disordinati in alcuni segmenti dei mercati finanziari e presso le istituzioni non bancarie" e "costringere alcune banche a rivedere le proprie strategie di finanziamento a medio termine ed a porre maggiore attenzione ai rischi di liquidità e finanziamento".Parlando del processo di normalizzazione dei tassi, Enria ha ricordato l'effetto positivo prodotto sul margine di interesse e sulla redditività delle banche, segnalando che ci si aspetta che le"Tuttavia, se ci allontaniamo dallo scenario di base e consideriamo sviluppi più sfavorevoli, le cose potrebbero andare diversamente.e linee di business, i costi associati a unpossono superare i benefici in termini di reddito all'aumentare dei tassi di interesse, in particolare se la crescita economica rallenta", ha spiegato il capo della vigilanza, ricordando le innumerevoli possibilità che chi ha chiesto un mutuo non riesca a ripagarlo.