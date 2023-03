Gas, Snam: assegnato oltre 86% capacità FSRU di Piombino

Snam

(Teleborsa) - Al termine della Procedura per il primo conferimento di capacità di rigassificazione per il periodo di 20 anni compreso tra gli anni termici 2023/24 – 2043/44 risultano assegnati 37 slot/anno su un totale di 43 slot/anno oggetto di offerta, corrispondenti ad oltre l’86% della capacità offerta del terminale FSRU Italia di Piombino.Lo rende notoaggiungendo che ogni slot di discarica corrisponde ad una capacità di 171.920 metri cubi liquidi di GNL (gas naturale liquefatto) pari a circa 105 milioni di metri cubi di gas.La capacità residua del terminale, pari a 6 slot/anno, sarà resa disponibile in una procedura di conferimento di prossima esecuzione per un periodo pluriennale, i cui termini e modalità di partecipazione saranno resi noti entro il prossimo venerdì 24 marzo 2023.L’ottimo risultato raggiunto permetterà l’immissione nella rete nazionale di trasporto di maggiori quantitativi di gas naturale contribuendo in maniera sostanziale alla diversificazione degli approvvigionamenti ed alla sicurezza del sistema energetico nazionale.