UniCredit: UniCredit My Care Famiglia e UniCredit My Life Care Smart / Premium / Business si aggiudicano il premio "Eletto Prodotto dell'anno 2023"

UniCredit

(Teleborsa) -, nelle versioni: Smart, Premium e Business, si sono aggiudicati il premio "Eletto Prodotto dell'anno 2023", rispettivamente nelle categorie: Servizi Assicurativi Casa e Salute e Servizi Assicurazione Vita.UniCredit My Care Famiglia è una soluzione modulare semplice e flessibile che consente aiUniCredit di sottoscrivere una vasta gamma di tutele per loro stessi e le persone care. Con un’unica polizza è possibile proteggere la famiglia, la casa e i beni contenuti in essa, gli animali domestici, le passioni sportive, il tempo che passiamo mentre siamo sul web e tanto altro. Il recente restyling ha permesso di posizionare questo prodotto tra i più innovativi del settore. In 3 degli 8 moduli disponibili, infatti, UniCredit Allianz Assicurazioni ha scelto di eliminare le franchigie su tutte le garanzie. Inoltre, con l’introduzione del preventivo Easy, si può avere in pochi minuti e con soli 9 click una copertura di base per laper tutta la famiglia e valida in tutto il mondo e una protezione contro i principali rischi del web a 13,72€ al mese.Levita UniCredit My Life Care Smart, Premium e Business rappresentano invece unconcreto per tutelare i propri cari o l’impresa offrendo una tranquillità economica nei momenti in cui una prematura scomparsa dell’assicurato dovesse verificarsi. È possibile godere di un premio costante per tutta la durata del contratto e decidere di pagarlo annualmente oppure con un frazionamento mensile, senza costi aggiuntivi."E’ una grande soddisfazione aver conseguito il riconoscimento Eletto Prodotto dell'Anno 2023 con ben due prodotti, frutto di due partnership poste in atto con primari gruppi assicurativi, come Allianz e CNP Assurances, che da anni ci aiutano a costruire un percorso di protezione completo ed innovativo e ci consentono di perseguire efficacemente il nostro obiettivo di rispondere alle molteplici esigenze della nostra clientela", ha dichiarato, Head of client strategies“Siamo molto orgogliosi di questi premi. L’apprezzamento espresso proprio dai consumatori è una conferma della nostra capacità di incontrare le esigenze delle persone e di farlo con soluzioni all’altezza del compito” ha commentato, Responsabile Bancassurance Danni e Vita per il Gruppo Allianz e Direttore Generale di UniCredit Allianz Vita.“Questo riconoscimento ci rende felici e conferma la bontà del nostro modello di bancassurance, dove l’ascolto continuo dei bisogni dei clienti anche per il tramite dei consulenti di Rete ci permette di trovare soluzioni assicurative utili e di valore – ha aggiunto, Direttore Commerciale delle aziende CNP Vita in Italia”.