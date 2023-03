Equita: banche italiane sono solide, liquide e ben capitalizzate. UniCredit titolo "preferito"

Unicredit

(Teleborsa) - Le banche italiane sono ben "attrezzate" per far fronte ad un peggioramento dello scenario macroeconomico, grazie a robuste riserve di capitale e liquidità, mentre il tasso dynamic garantirà un livello di redditività più elevato rispetto al passato.Lo affermano gli esperti di Equita in un aggiornamento sul settore bancario dopo i recenti eventi che hanno coinvolto il comparto. A seguito del recente sell-off, "ribadiamo la nostra preferenza pernel panel delle banche commerciali, enel risparmio gestito.Ecco le principali evidenze: - il settore ha migliorato significativamente l’efficienza nel corso degli ultimi anni, garantendo maggiore flessibilità nella gestione operativa. Il settore si caratterizza per elevati livelli di capitale (buffer medio su SREP > 500bps), liquidità (LCR e NSFR > 100%) e un’asset quality significativamente migliorata (NPE Ratio medio < 4%) che a nostro avviso rendono le banche ben equipaggiate per fronteggiare un deterioramento dello scenario macro; - la dinamica dei tassi continuerà a fornire un forte boost all’NII e supporterà un livello di profittabilità strutturalmente superiore rispetto alla fase di tassi negativi. Con uno spread commerciale che a gennaio ha raggiunto i 280 bps (livello più alto da dicembre 2008) e un deposit beta su livelli ancora contenuti, riteniamo ragionevole che il ROTE medio converga al 10%.Nonostante questi elementi di supporto e le garanzie sulla liquidità fornite dalle banche centrali per fronteggiare eventuali nuove fasi di stress Equita continua ad essere neutrale sui finanziari adeguato per il momento, considerando: - le recenti tensioni sui mercati e i conseguenti timori di contagio su nuovi soggetti; - le ultime indicazioni macro che suggeriscono il rischio di un rallentamento economico maggiore di quanto atteso, con possibili ripercussioni negative sugli spread.Questi elementi suggeriscono un incremento del cost of equity sul settore, almeno nel breve termine.Tra le banche commerciali,per il miglioramento della performance operativa, la forte posizione patrimoniale e una remunerazione attraente a valutazioni interessanti (P/TE < 0,5x).Nel settore del risparmio gestito, con il recente sell-off ingiustificato, sostiene la Sim milanese.