FAAC, ricavi record per 657 milioni nel 2022. Cambio al vertice

(Teleborsa) -, leader italiano delle soluzioni per l'automazione e il controllo degli accessi, ha chiuso il 2022 conconsolidati record a 657 milioni di euro, in crescita del 12,2% rispetto all'anno precedente,a 107,5 milioni di euro, in crescita del 6,2%, e una 71,3 milioni, in crescita del 7,7%.La società afferma che, nonostante le forti tensioni percepite a livello geo-politico e sui mercati finanziari, con buone prospettive di ulteriore crescita, in particolare nella linea di business, che più ha sofferto gli effetti delle restrizioni alla mobilità imposte dalla pandemia.Nella seduta di approvazione del bilancio, il CdA ha preso atto della decisione del CEO Andrea Marcellan di rassegnare le proprie dimissioni per perseguire un'altra opportunità professionale e ha attribuito tutte le deleghe esecutive al presidente, che assume ora la carica diLa società ha anche annunciato un'evoluzione del proprio assetto organizzativo, che prevede la nomina di, già direttore sviluppo prodotto per la linea Access Solutions, a managing director delle unità di business del gruppo e di, già CFO e chief compliance officer, alla Direzione M&A e Operazioni Straordinarie.