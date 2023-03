Putin-Xi: "interessi convergenti ma non è un'alleanza". Usa: la Cina non è imparziale

(Teleborsa) - Si è concluso ieri il vertice tra il presidente russoe il leader cinese. I due Paesi hanno firmatoincentrati principalmente sulla collaborazione economica e stretto legami ancora più intensi di quelli già in essere. Xi Jinping avrebbe raccolto inoltre la disponibilità da parte del suo omologo russo ad avviare "al più presto possibile" un dialogo per porre termine alla guerra in, partendo dal "" in 12 punti presentato recentemente da Pechino per la soluzione della crisi.Xi Jinping ha ribadito che "laè favorevole alla pace e al dialogo" come forma per trovare una soluzione alla crisi, e soprattutto che "le relazioni trae Cina non rappresentano un'alleanza politico-militare, non sono di natura da blocco e conflittuale né sono dirette contro Paesi terzi". Putin, sulle richieste di trattative per la pace, ha dichiarato che èa non volere attuare il piano di pace cinese, per poi però "ribadire il suo impegno per la ripresa dei colloqui diil prima possibile" cosa che la Cina ha subito dichiarato di apprezzare.Pechino ha intanto raccolto l'interessamento di Putin alla sua "" che punta a dettare le regole di base della governance mondiale, un sostegno "forte" al principio dell'Unica Cina e al diritto didi difendere quella che considera la sua integrità territoriale, nonché un allargamento dellaMosca-Pechino in un momento di conflitto economico con l'Occidente e di polarizzazione nella stessa regione dell'Asia orientale. I due presidenti hanno poi ordinato di arrivare "il prima possibile" alla firma dell'accordo per il gasdotto, che deve portare ilnel sistema di distribuzione cinese, passando per la Mongolia, con la quale è stato raggiunto un accordo di transito."La Cina non ha una posizione imparziale" e “finora non abbiamo sentito nulla da Putin e da Xi che ci induca a credere che la guerra in Ucraina finirà presto”. La posizione degliè stata affidata al portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale Usa,. Per quel che riguarda la proposta di un, ha ribadito Kirby, non farebbe che "congelare la linea del fronte" ratificando le conquiste russe e dando a Putin "tempo e modo di riorganizzare le sue forze militari", in crisi di mezzi, munizioni e morale. A mettere in discussione l'imparzialità di Pechino inoltre è lada parte di alcune società cinesi di(militare e civile) alla Russia, ha accusato Kirby. Rivelazioni confermate anche dal New York Times, secondo cui il Dragone ha venduto a Mosca droni e componenti per oltre 12 milioni di dollari dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina.