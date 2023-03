Terna, Donnarumma: creiamo valore nonostante scenario sfidante e accelerazione investimenti

Terna

(Teleborsa) - "per l'anno e, nonostante il difficile scenario, siamo stati capaci di incrementare gli investimenti e. Dopo questo forte 2022, la guidance 2023 prevede ricavi di 3,11 miliardi di euro e un EBITDA di 2,12 miliardi di euro, con un EPS di 43 centesimi e un Capex di 2,2 miliardi di euro". Lo ha affermato, amministratore delegato di, nella call con la comunità finanziaria che ha seguito la pubblicazione dei risultati 2022 "L'accelerazione del capex - ha spiegato Donnarumma - è parte di un piano più ampio per aumentare la resilienza del sistema e la sicurezza degli approvvigionamenti energetici. In una fase di rapidi cambiamenti geopolitici,con oltre 21 miliardi di euro previsti nel periodo 2023-2032, finalizzati ad aumentare capacità di trasporto, sicurezza e resilienza del sistema".L'AD ha sottolineato che "Terna continua a creare valore per shareholder e comunità" e che "nonostante uno scenario sfidante e l'accelerazione degli investimenti, Terna rimane in una solida situazione patrimoniale e in grado di migliorare i propri risultati, con, dimostrando una".