Wall Street sulla parità con gli occhi puntati alla Fed

(Teleborsa) -, mentre cresce l'attesa per. Gli operatori hanno dimezzato l'entità dell'aumento del tasso di interesse previsto a 25 punti base a seguito dei problemi nel settore bancario, con alcuni che indicano l'aggressiva stretta monetaria della Fed nell'ultimo anno come una delle ragioni della crisi.Continua, con i CEO di grandi società finanziarie e i funzionari statunitensi che stanno discutendo di un accordo per sosteneree stanno esplorando la possibilità del sostegno del governo per incoraggiare i potenziali acquirenti, secondo quanto riferito da Bloomberg.ha invece dichiarato di disporre di una solida liquidità e di aver stabilizzato i saldi dei depositi, con oltre 11,4 miliardi di dollari di liquidità disponibile al 20 marzo 2023.Sul sono aumentate nell'ultima settimana le domande di mutuo negli Stati Uniti, anche se il volume complessivo delle domande rimane a livelli relativamente bassi. Inoltre, sono salite , contro attese per un calo, le scorte di greggio in USA nell'ultima settimana.Per quanto riguardaha registrato un terzo trimestre dell'anno fiscale 2023 (terminato il 28 febbraio 2023) sopra le attese del mercato, mentreha messo a segno un profitto a sorpresa per il quarto trimestre dell'anno fiscale 2022, il primo dall'inizio del 2021.scambia con un calo dello 0,37% sul; sulla stessa linea, l'ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 3.993 punti. Senza direzione il(+0,11%); sulla stessa tendenza, pressoché invariato l'(-0,04%).In buona evidenza nell'S&P 500 il. Nel listino, i settori(-0,86%),(-0,77%) e(-0,75%) sono tra i più venduti.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,16%) e(+0,73%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,40%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,28%.scende dell'1,53%. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,34%.Al top tra i, si posizionano(+3,65%),(+3,03%),(+2,81%) e(+1,16%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,04%. Calo deciso per, che segna un -2,94%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,40%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,18%.