Bank of England alza tassi di 25 punti base con inflazione ancora forte

(Teleborsa) - Il Monetary Policy Committee (MPC) dellaha votato a maggioranza di 7–2 per, centrando le attese degli analisti. Due membri hanno votato per mantenere il Bank Rate al 4%. La decisione arriva dopo che i dati di mercoledì hanno mostrato che l'inflazione nel Regno Unito è balzata inaspettatamente al 10,4% annuo a febbraio.I funzionari hanno affermato, nello statement diffuso al termine della riunione odierna, che la misura in cui le pressioni inflazionistiche interne si allenteranno dipenderà dall'evoluzione dell'economia, compreso l'impatto dei significativi aumenti dei tassi fino ad ora. Comunque, "", anche alla luce delle turbolenze del mondo bancario negli Stati Uniti e in Europa.Il Financial Policy Committee (FPC) della Bank of England ritiene che ildel Regno Unito mantenga "" ed sia "ben posizionato per continuare a sostenere l'economia in un'ampia gamma di scenari economici, anche in un periodo di tassi di interesse più elevati". La valutazione dell'FPC è che il sistema bancario del Regno Unito rimanga "".L'MPC ha spiegato che è probabile che ilsia rimasto sostanzialmente invariato verso la fine dell'anno, ma ora dovrebbe aumentare leggermente nel secondo trimestre, rispetto al calo dello 0,4% previsto nella relazione di febbraio. Inoltre, prevede chescenderà ancora in modo significativo nel secondo trimestre del 2023, a un tasso inferiore a quanto previsto nel rapporto di febbraio."L'inflazione CPI è aumentata inaspettatamente nell'ultimo rilascio, ma rimane probabile che diminuisca bruscamente nel resto dell'anno - si legge nel comunicato - L'inflazione dei servizi è stata sostanzialmente in linea con le aspettative. Ilè rimasto teso e gli andamenti a breve termine del PIL e dell'occupazione dovrebbero essere un po' più forti di quanto previsto in precedenza. Sebbene la crescita deinominali sia stata più debole del previsto, le pressioni sui costi e sui prezzi sono rimaste elevate".