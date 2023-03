BCE, corporate bond in portafoglio sono "su un percorso di decarbonizzazione"

(Teleborsa) -. Sebbene le emissioni assolute di gas a effetto serra dei portafogli siano aumentate negli ultimi anni perché l'Eurosistema ha acquistato più titoli per finalità di politica monetaria, "". Ciò è in parte dovuto al fatto che le società del portafoglio hanno ridotto le loro emissioni per ogni milione di euro di entrate guadagnate, riflettendo i loro sforzi per ridurre significativamente le loro emissioni e aumentare la carbon efficiency.Lo afferma la BCE presentandoche forniscono informazioni sull'impronta carbonica delle proprie attività e sull'esposizione ai rischi climatici dei propri portafogli finanziari, nonché sulla governance, la strategia e la gestione dei rischi legati al cambiamento climatico.In particolare, le informazioni riguardano le attività finanziarie dell'Eurosistema nell'ambito del programma di acquisto di titoli obbligazionari e commerciali () e del programma di acquisto per l'emergenza pandemica (), nonché i portafogli della BCE non connessi alla politica monetaria () denominati in euro, tra cui il portafoglio di fondi propri e il fondo pensione del personale."Queste rivelazioni sono un ulteriore tassello del puzzle nei nostri sforzi per contribuire alla lotta al cambiamento climatico - afferma la- Ci danno una visione chiara dei nostri progressi nella decarbonizzazione dei nostri portafogli e, nel tempo, ci aiuteranno a tracciare la rotta più efficace verso gli obiettivi dell'Accordo di Parigi".La pubblicazione spiega che un secondo fattore che riduce le emissioni relative associate agli acquisti del settore societario dall'ottobre 2022 è la decisione della BCE di, che sta contribuendo a decarbonizzare i portafogli del settore societario dell'Eurosistema su un percorso in linea con gli obiettivi di l'Accordo di Parigi.