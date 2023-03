Wall Street in rialzo con conclusione dei rialzi tassi in vista

Accenture

(Teleborsa) -dopo i cali della seduta di ieri, con le azioni che si sono inabissate dopo la decisione della Fed e la conferenza stampa del presidente Jerome Powell Ieri sera la riunione del FOMC si è conclusa con un, con un punto di arrivo dei tassi invariato a 5,25%. La guidance segnala che "un po' di ulteriore restrizione potrebbe essere appropriata", ma sottolinea l'incertezza relativa alla profondità e alla durata della restrizione del credito bancario. Nel complesso, Powell ha segnalato di ritenere, che potrebbe essere generata dalle condizioni del credito, invece che dai rialzi dei tassi.Il comunicato e la conferenza stampa hanno insistito sula fatto che. Inoltre c'è stata una continua enfasi del presidente Powell sul fatto che "tutti i correntisti sono al sicuro" quando, quasi nello stesso momento, ilha però dichiarato al Congresso che l'assicurazione sui depositi senza massimale "non è qualcosa che abbiamo preso in considerazione"."Senza una chiara copertura governativa per i correntisti non assicurati delle banche di medie dimensioni (oltre il 40% del totale delle banche di medie dimensioni nel quarto trimestre del 2022), la- ha commentato Daleep Singh, Chief Global Economist, PGIM Fixed Income - In effetti, come ha riconosciuto il presidente Powell, l'entità e la persistenza dello shock del settore bancario sull'economia reale rimangono molto incerte, mettendo in dubbio la convinzione che non saranno necessari tagli dei tassi per quest'anno".Sul, sono risultate pressoché stabili le nuove richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA nell'ultima settimana, è diminuito in modo significativo e oltre le attese il deficit delle partite correnti americano nel 4° trimestre del 2022, ed è peggiorato l'indice FED Chicago sull'attività nazionale (CFNAI) a febbraio.Tra le maggioriha rivisto al ribasso la guidance per l'esercizio in corso e affermato che eliminerà 19.000 posti di lavoro, mentreha alzato le sue previsioni annuali, beneficiando dell'aumento dei prezzi e della domanda resiliente per i suoi prodotti.Tra ici sono, dopo che la Securities and Exchange Commission ha emesso un avviso in cui dichiarava la sua intenzione di raccomandare un'azione esecutiva contro i prodotti dell'exchange di criptovalute, e, con Citi che ha ripreso la copertura della società con un rating "Sell", citando un common equity sopravvalutato.Wall Street, con ilche avanza a 32.255 punti; sulla stessa linea, l'continua la giornata in aumento dello 0,95%. Buona la prestazione del(+1,49%); sulla stessa linea, in rialzo l'(+1,06%).