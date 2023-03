A Milano Bergamo 142 destinazioni nella Summer ‘23

(Teleborsa) - Nell’l’aeroporto di Milano Bergamo presenta un network di 142 destinazioni in 39 Paesi, nel solco di una ripresa iniziata proprio un anno fa, nel marzo 2022 e consolidatasi nel corso del 2022, con un consuntivo di traffico di 13 milioni 156mila passeggeri, pari al 95% del risultato conseguito nel 2019, e che sta proseguendo con incrementi che superano già i valori registrati prima della pandemia. Molte le novità presenti nella rete di collegamenti da Milano Bergamo.Gli, già raggiungibili dallo scorso dicembre con il volo Arabia diretto a Sharjah, dal 10 marzo scorso sono collegati anche con il volo flydubai, che fa scalo al terminal 3 del Dubai International Airport e che da pentasettimanale diventerà giornaliero a partire dal 18 aprile, con possibilità di proseguire verso oltre 300 connessioni attraverso il network FlyDubai e il codeshare con Emirates.Saranno ben 109 i collegamenti operati da, la più alta offerta nella sua principale base dell’Europa continentale, mentre, secondo vettore per numero di rotte servite, passerà da 9 a 10 collegamenti a partire da settembre con l’apertura del volo con Belgrado.Sei le rotte garantite da, che alle stagionali Olbia, Lampedusa e Pantelleria, affianca le nuove Oviedo, Lione e Nantes. Dal 30 aprile ci sarà anchecon i voli per Bergen e Oslo-Gardermoen. Nutrito anche il programma di Aeroitalia che introduce una serie di classiche mete estive.