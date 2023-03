Bellini Nautica lancia una Gallery per arrivare a giovani appassionati d'arte

Bellini Nautica

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della nautica di lusso, hacon l'obiettivo di attrarre una nuova clientela e valorizzare a livello internazionale il brand. Per il momento è stato aperto un, dove possono essere acquistate le opere, e presto sarà operativa anche unapresso la sede dell'azienda sul Lago d'Iseo, per suscitare l'interesse del pubblico e portarlo direttamente nelle proprie strutture. La scelta di lanciare una galleria è anche connessa al fatto che"Questo nuovo progetto ci consente di raggiungere un pubblico di oltre 2,5 milioni di utenti attraverso l'impiego di artisti di alto profilo - ha commentatodi Bellini Nautica - Un'audience fortemente orientata verso il settore dell'automotive e del collezionismo, che rappresenta un target di clienti di grande interesse per Bellini Gallery ma non solo. Il nostro obiettivo è infatti quello di, offrendo loro l'opportunità di scoprire il mondo della nautica attraverso la nostra offerta di prodotti e servizi correlati".Bellini Nautica spiega che glivantano unnon solo in termini di community ma anche in qualità di collezionisti che già acquistano le loro opere per un valore che varia dalle centinaia di euro e oltre passa i 200 mila euro. Al momento si spazia dalle opere del belga Rudolf Var Den Ven e Nois7 a quelle di Fabian Oefner, che recentemente ha realizzato un progetto in esclusiva per la casa automobilistica Lamborghini e che realizzerà un pezzo inedito per Bellini Gallery."Il nostro approccio strategico al mondo del lusso si basa sull'idea che l'esclusività e la rarità sono fondamentali per creare valore sia per le opere d'arte che per gli artisti stessi - ha sottolineatodi Bellini Nautica - Per questo motivo, abbiamo deciso di produrre le nostre opere in edizione limitata, che vanno dalle opere one-of-a-kind a pezzi che non superano le 200 copie. Questa scelta ci consente di creare un'offerta di alto valore per i nostri clienti, focalizzandoci sulla selezione di artisti di alto profilo e sulla produzione di pezzi unici. Stiamo attualmente pianificando di chiudere l'anno con(escluse le copie), con range di prezzo variabili".