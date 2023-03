Euro Summit: settore bancario è resiliente, con solide posizioni di capitale e liquidità

(Teleborsa) - L'Unione bancaria "ha notevolmente rafforzato la resilienza del sistema bancario dell'UE" e ora. È quanto si legge in uno statement diffuso al termine dell', che ha riunito i capi di Stato o di governo dei paesi della zona euro, il presidente Charles Michel e la presidente della Commissione europea von der Leyen. Ai lavori ha partecipato anche la presidente della Banca centrale europea (BCE) Christine Lagarde."Chiediamo di", hanno aggiunto i leader, in un giorno in cui il settore bancario è ancora sotto forte pressione in Borsa Secondo il resoconto fornito, il summit ha discusso della situazione economica e finanziaria, rilevando che, nonostante l'inflazione elevata e i prezzi dell'energia". I leader rimangono impegnati "a coordinare strettamente le nostre politiche economiche, al fine di aumentare la resilienza delle nostre economie".Osservando che una solida architettura finanziaria europea è fondamentale per attrarre investimenti, sostenere l'innovazione e la creazione di posti di lavoro, l'Euro Summit ha evidenziato che un"contribuisce a migliorare la gestione macroeconomica nell'Unione economica e monetaria".Pertanto, ha chiesto di, coinvolgendo i responsabili politici e gli operatori di mercato in tutta l'Unione, per portare avanti l'Unione dei mercati dei capitali.