Transizione energetica, K.EY.: 5 falsi miti che ostacolano il progresso

(Teleborsa) - "Le rinnovabili sono e rimarranno marginali". "Le rinnovabili costano troppo". "Le rinnovabili fanno male a economia e occupazione". "Le rinnovabili rovinano il paesaggio". "Le rinnovabili ci fanno restare al buio". Sono i 5 falsi miti chenato con lo scopo di informare sulla questione climatica in modo corretto, ha sfatato aPer ognuno di questi falsi mitiha svolto un'attività di ricerca pubblicando sulla piattaforma dati, fonti e offrendo una chiave di lettura per l'analisi delle informazioni semplice e immediata, con vari livelli di approfondimento., infatti 8 kW su 10 di impianti di generazione elettrica installati ogni anno sono rinnovabili: in pochi anni le fonti rinnovabili hanno già cambiato il panorama energetico mondiale. Falso che costino troppo: 1 kWh prodotto da eolico o fotovoltaico costa 5 centesimi di euro, meno della metà rispetto a fossili e nucleare in Europa.Inoltre, già oggi ci sono Paesi che producono elettricità per oltre il 90% da fonti rinnovabili, anche in Europa, e cresce il numero di Governi che puntano a fare lo stesso entro il prossimo decennio.Servirebbe solo lo 0,7% del territorio nazionale per sostituire tutti gli impianti fossili con pannelli fotovoltaici. Meno di 200 mila ettari, un decimo della superficie oggi edificata in Italia.Infine,, contro i 5 milioni persi nell'oil&gas. Grazie alle rinnovabili crescono investimenti e occupazione e si valorizzano le filiere locali.