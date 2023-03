Unipol, risultato netto 2022 di 866 milioni. Dividendo di 0,37 euro

Unipol Gruppo

(Teleborsa) -haper 12,5 miliardi di euro nel 2022, in linea con il dato del 2021, di cui 8 miliardi di euro di indennizzi agli assicurati e 4,5 miliardi di euro distribuiti agli altri stakeholder (Azionisti, Agenti e altri Intermediari, Fornitori, Pubblica Amministrazione, Finanziatori, Dipendenti e Comunità). Inoltre, haWelfare (Vita e Salute) 7,8 milioni di persone eper 759 milioni di euro (+5% rispetto ai 722 milioni di euro del 2021).Il Gruppo ha conseguito risultati in linea con gli obiettivi del Piano Strategico 2022-2024, realizzando undi 866 milioni di euro, rispetto ai 796 milioni di euro dell'anno precedente.Unipol Gruppo ha chiuso il 2022 con undi 363 milioni di euro. Sulla base di questo risultato, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proposta all'Assemblea dei Soci di distribuzione di unper l'esercizio 2022 pari a 0,37 euro per ogni azione, rispetto ai 0,30 euro per azione del 2021 (+23,3%), per un ammontare complessivo pari a circa 265 milioni di euro, superiore alle previsioni del Piano Strategico.L'è pari a 2 volte i minimi regolamentari, attestandosi al 200% (214% al 31 dicembre 2021), pur avendo assorbito lo scomputo dei dividendi di cui si prevede la distribuzione.Al 31 dicembre 2022 la, al lordo delle cessioni in riassicurazione, si è attestata a 13.645 milioni di euro, in crescita (+2,4%) rispetto ai 13.329 milioni di euro al 31 dicembre 2021. La raccolta diretta, 8.304 milioni di euro, ha registrato una crescita (+4,5%), mentre nel settoreil Gruppo ha realizzato una raccolta diretta pari a 5.341 milioni di euro, sostanzialmente in linea (-0,8%) con i 5.386 milioni di euro registrati nell'esercizio 2021.