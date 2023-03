USA, ordini beni durevoli febbraio -1%: peggio delle attese

(Teleborsa) - Sono diminuiti, contro attese per un recupero, gli. Secondo il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti (Bureau of the Census), gli ordini hanno evidenziato un decremento mensile dell'1% dopo il -5% del mese precedente (dato rivisto da un preliminare di -4,5%). Le stime di consensus indicavano un +0,6%.Il, ossia al netto degli ordinativi del settore, risulta senza variazioni e si confronta con il +0,4% del mese precedente (dato rivisto da +0,7%) e il +0,2% atteso dal mercato.Se siil, gli ordinativi sono diminuiti dello 0,5%, dopo il -5,6% precedente (dato rivisto da -5,1%).