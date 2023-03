AMCO, Corte dei conti: su esercizio 2021 pesa MPS

(Teleborsa) - L', società partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e primario operatore nella gestione dei crediti deteriorati, "presenta una: positiva, per quanto attiene al buon andamento delle generali attività di gestione dei crediti deteriorati, con sensibile crescita di volumi; negativa, per l'effetto finanziario seguito alla rivalutazione delle posizioni del compendio acquisito (fine 2020) da Monte dei Paschi di Siena, con esposizioni caratterizzate da un GBV (gross book value) di 8,1 miliardi di euro, un valore netto nominale di 4,2 miliardi e conseguenti rettifiche di valore per 528,6 milioni di euro, da cui è scaturita una perdita netta civilistica di 419,3 milioni". Lo afferma la Sezione controllo enti della, che ha approvato la relazione sulla gestione 2021 di AMCO.Tra le componenti attive, crescono rispettivamente dell'83,6 e del 91,3% gli interessi attivi e passivi, con un ulteriore aumento del "", pari al 78%. Si conferma rilevante l'incidenza dei costi amministrativi (+118%) sulla dimensione complessiva del bilancio. Crescita analoga (+92%) registrano i costi operativi.Per quanto attiene ai dati patrimoniali, l'2021 (6,1 miliardi di euro, circa) è in calo del 10,3% sul 2020 e ilsi attesta a 2.394.010.320 euro (-15%). Anche i dati del bilancio consolidato evidenziano una diminuzione delle voci attive (dai 6.900.373.000 euro del 2020 ai 6.187.592.000 del 2021), risultate peraltro lievemente maggiori, nel complesso, di quelle dell'attivo individuale, soprattutto per la crescita delle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato.Sul fronte dell'attività diconferiti nei Patrimoni Destinati delle, i flussi di cassa retrocessi da AMCO ammontano a 639 milioni di euro (357 relativi al Gruppo Vicenza e 282 al Gruppo Veneto Banca), con un risultato in crescita rispetto a quello 2020 (431 milioni). I dati gestionali 2021, migliori di quelli 2020, registrano 665 milioni di euro di, a fronte dei 612 precedenti.