Askoll EVA, nuovo ordine di scooter per lo sharing a Bergamo

Askoll EVA

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato della mobilità sostenibile, ha, operatore già attivo nello sharing in diverse città italiane, per lache saranno utilizzati nella città di Bergamo.I modelli consegnati sono gli, personalizzati per BIT Mobility, per un valore stimato pari a circa. Grazie a questo nuovo ordine, gli scooter Askoll EVA aumentano la loro presenza nelle città italiane, con questa tipologia di servizio presente a: Roma, Milano, Torino, Genova, Firenze e ora anche Bergamo."Siamo indubbiamente soddisfatti di questo ordine, che si aggiunge alle due commesse in ambito sharing ricevute quest'anno per un valore complessivo di 1,75 milioni di euro - ha commentato l'- Questo nuovo contratto conferma la fiducia e l'apprezzamento di BIT Mobility, realtà italiana d'eccellenza, già nostra cliente, nella qualità dei prodotti Askoll EVA".