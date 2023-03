Creactives, si allarga la perdita semestrale. ARR in netta crescita

Creactives Group

(Teleborsa) -, società quotata sul Segmento Professionale di Euronext Growth Milan (EGM) che sviluppa tecnologie di Intelligenza Artificiale per il mondo della Supply Chain, ha registrato unpari a 2,88 milioni euro nella, con un aumento del 17% rispetto allo stesso periodo dell'anno prima.(ARR, Annual Recurring Revenues) sono saliti a 4,39 milioni euro, con un aumento del 42% rispetto al 31/12/2021 e del 19% rispetto al 30/06/2022.L'è stato pari a -405 mila euro, rispetto a -219 mila euro. Laè stata pari a -1,2 milioni euro, comprensiva di circa 323 mila euro di tasse straordinarie, rispetto a -360 mila euro."I ricavi ricorrenti sono oggi pari al 63% dei ricavi totali e il fatturato internazionale rappresenta l'88% del giro d'affari complessivo del gruppo, con il 32% delle vendite in Germania, una sorta di unicum per lo scenario tecnologico nostrano - ha commentato il- Nonostante l'incerto scenario macroeconomico,, forti anche della quotazione in Borsa appena conclusa ".