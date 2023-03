Croazia in Area Schengen: la cerimonia a Fiumicino

(Teleborsa) - All'è stato celebrato nel pomeriggio l'ingresso della Croazia inL'occasione è stata l’imbarco del volo diretto adella compagniaDa ieri sono stati eliminati anche i controlli alle frontiere aeree interne, considerata la necessità di far coincidere tale data con le date dell'orario estivo/invernale della IATA dopo che dal 1 gennaio 2023 sono stati eliminati i controlli sulle persone alle frontiere interne terrestri e marittime tra la Croazia e gli altri paesi dello spazio SchengenPresenti alla cerimonia l' Ambasciatore della repubblica di Croazia in Italia,il Capo servizio Frontiere del ministero degli Interni,il Direttore della Sicurezza di Adr,Head of Sales di Croatia Airlines. Nel corso della cerimonia è stato sottolineata la storica e proficua collaborazione tra il vettore croato ed Adr, con l’auspicio di un ulteriore incremento, d’ora in poi, del traffico passeggeri tra la Croazia e Fiumicino che ha già visto nel 2022 un movimento complessivo di 230mila passeggeri, il 25 per cento in più già rispetto al 2019, nella fase pre pandemica.L’, a nome del Governo e del popolo croato, ha ringraziato il ministero dell’Interno ed Adr, evidenziando che “la celebrazione odierna segna un ulteriore passo d’avvicinamento tra lae l’, all’interno della libera circolazione europea. Siamo convinti di un rinnovato impulso tra i nostri due Paesi, dopo che l’Italia è già il nostro primo partner commerciale nel 2022. E già all’inizio 2023 registriamo una crescita del traffico passeggeri tra gli aeroporti italiani e croati, ed ancor di più con la stagione estiva: l’Italia è sempre stata tra i mercati turistici più importanti”.