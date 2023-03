Da caro bollette a siccità: i temi sul tavolo del CdM

(Teleborsa) - Prevista per domani pomeriggio, intorno alle 17 (salvo slittamenti) la riunione del Consiglio dei Ministri. La convocazione ancora non è stata ufficializzata da Palazzo Chigi, ma l'ordine del giorno dovrebbe prevedere i l decreto legge sulle nuove misure di sostegno per le bollette energetiche per famiglie e imprese . Gli aiuti in vigore, infatti, scadono ilper prorogare gli aiuti, anche se con misure e forme diverse, con particolare riferimento alle famiglie più fragili.Nelle scorse ore, appunto, il ministro dell'Economia Giorgetti aveva anticipato "sulle bollette per il secondo trimestre dell'anno in cui confermerà l'IVA al 5% sul gas e il bonus sociale per le famiglie con un ISEE sotto i 15.000 euro. Sponda imprese ci sarà una "rimodulazione" delle misure del primo trimestre, ovvero dei crediti di imposta, che terrà conto dell'andamento dei prezzi del gas.Allo studio del Governo anche una "misura che decorrerà dal primo ottobre, con l'inizio dell'anno termico: si tratta di un contributo a compensazione per le spese di riscaldamento che verrà erogato ai nuclei familiari attraverso la bolletta elettrica".All'esame del CdM dovrebbe figurare anche il nuovo codice degli appalti, già annunciato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, per velocizzare le procedure, e la nomina del Commissario straordinario per la siccità, che resterà in carica per tutto il 2023. La decisione di ricorrere alla nomina del Commissario straordinario era stata assunta il primo marzo dalla Cabina di regia a cui partecipano i