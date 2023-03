First Citizens Bank acquista asset della fallita Silicon Valley Bank

First Citizens Bank

(Teleborsa) -, l'istituto californiano che era passato sotto il controllo delle autorità statunitensi dopo una corsa agli sportelli sui suoi depositi, diventando il secondo più grande fallimento bancario nella storia finanziaria americana.La transazione prevede l'acquisto di circadella Silicon Valley Bridge Bank con unodi dollari, ha annunciato il Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC).Fondata nel 1898, la First Citizens Bank ha sede in North Carolina, ha oltre 100 miliardi di dollari di attività totali e gestisce una rete di oltre 500 filiali in 21 stati e una banca diretta a livello nazionale.Le 17 exdella Silicon Valley Bridge Bank apriranno come First Citizens Bank dalla giornata odierna, lunedì 27 marzo 2023. I depositanti della Silicon Valley Bridge Bank diventeranno automaticamente depositanti della First Citizens Bank. Tutti i depositi assunti da First Citizens Bank continueranno ad essere assicurati dalla FDIC fino al limite assicurativo.Al 10 marzo 2023, la Silicon Valley Bridge Bank aveva circa 167 miliardi di dollari die circa 119 miliardi di dollari diFDIC ha anche precisato che circa 90 miliardi di dollari in titoli e altre attività rimarrannoper la disposizione da parte della FDIC. Inoltre, la FDIC ha ricevuto "equity appreciation rights" nelle azioni First Citizens Bank per un valore potenziale fino a 500 milioni di dollari.